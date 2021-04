Łeba. Zabrakło karetki dla poparzonego dziecka. Zabrał je śmigłowiec LPR

Według nieoficjalnych informacji dziecko wylało na siebie wrzątek. Ma poparzone ponad trzydzieści procent powierzchni ciała, w tym kratkę piersiową i nogi. Do wypadku doszło po godz. 9.

Rodzice chłopca przewieźli go do jednej z przychodni w Łebie, gdzie wezwano karetkę. Niestety okazało się, że wszystkie ambulanse są zajęte. Na miejsce wezwano więc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał chłopca do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku.