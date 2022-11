Wybuch w Polsce. Zastępca ambasadora Rosji w ONZ: To prowokacja do starcia między NATO a Rosją

We wtorek na Lubelszczyźnie, blisko granicy z Ukrainą, spadł pocisk. W wyniku eksplozji zginęły dwie osoby. Rosyjska propaganda rozsiewa w sieci niepotwierdzone informacje na temat tego zdarzenia. Do sprawy odniósł się m.in. zastępca ambasadora Rosji przy ONZ, twierdząc, że to "klasyczna prowokacja i próba starcia militarnego między NATO a Rosją". Władze w Polsce podkreślają, by "słuchać komunikatów ze sprawdzonych źródeł, z rządu i od naszych sojuszników".