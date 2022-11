Pilna rozmowa Biden-Duda. Kancelaria Prezydenta potwierdza [RELACJA NA ŻYWO]

"Zwołałem pilny sztab kryzysowy w związku z pojawiającymi się doniesieniami o wydarzeniach nieopodal wschodniej granicy Polski. Brak póki co pełnej, potwierdzonej informacji, ale już potrzebny jest wzmożony nadzór nad infrastrukturą krytyczną, sprawdzenie po raz kolejny kanałów komunikacji oraz współpraca ze służbami wojewody i MSWiA, przede wszystkim ws. rekomendacji co do zachowań mieszkańców Warszawy" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.