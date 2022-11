Stoltenberg: nie mieliśmy do czynienia z celowym atakiem na terytorium NATO

- Systemy obrony przeciwlotniczej na wschodzie są po to, żeby bronić nas przed atakami. Pociski manewrujące czy balistyczne mają specyficzne cechy, które wychwytujemy i monitorujemy, by następnie ocenić, czy faktycznie mamy do czynienia z atakiem czy czymś innym. Jak już mówiłem, mieliśmy najprawdopodobniej do czynienia z rakietą ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Taka rakieta nie ma cech ataku. To tłumaczy, dlaczego wyglądało to tak, jak wyglądało. Nie mówi to jednak nic o naszych możliwościach obrony przed celowymi atakami na terytorium NATO - tłumaczył Stoltenberg.