Nowa awantura między Warszawą a Berlinem. Poszło o Ukraińców

Kanclerz Scholz ogłosił w zeszłym miesiącu, że Niemcy chcą do wiosny wyszkolić pełną brygadę ukraińską liczącą do 5 tysięcy żołnierzy. Jednak w poniedziałek w Brukseli nie padły żadne deklaracje co do liczb. Niemcy obawiają się więc, że ich oczekiwania nie zostaną uwzględnione i głównym beneficjentem zlecenia będzie Polska.