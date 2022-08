Niemcy nie dadzą Ukrainie więcej broni. "Strach przed Putinem"

Niemcy nie dadzą Ukrainie więcej broni. Boją się Putina

Socjaldemokrata Kristian Klinck, przedstawicielka Alliance 90/The Greens, Sara Nanni i polityk FDP, Alexander Müller we wspólnym artykule do "Der Spiegel", opublikowanym w niedzielę, zaapelowali o dostawy dla Ukrainy. Skrytykowali obecne stanowisko Berlina. Nie popierają przekonania rządu, że utrzymanie zdolności Bundeswehry do obrony Niemiec i NATO ma pierwszeństwo przed pomocą dla Ukrainy.