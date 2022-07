Czołgi z Niemiec nie dla Polski. Wymiana utknęła w miejscu

Berlin chciał takiej pośredniej transakcji z uwagi na to, że żołnierze ukraińscy lepiej radzą sobie z postsowiecką bronią, z którą są zaznajomieni i nauka jej obsługi nie wymaga dłuższych szkoleń. Dodatkowym powodem jest - jak wyjaśnia niemiecki portal narodowego nadawcy tagesschau.de - niechęć rządu federalnego Niemiec, a zwłaszcza kanclerza, do tego, by pojazdy pancerne brały udział w walkach na froncie. Chodzi nie tylko o niezręczne skojarzenie z czasami II wojny światowej, ale również o obawy, że bezpośrednie dostawy czołgów zdenerwowałyby Putina i mogły doprowadzić do dalszej eskalacji.