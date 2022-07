Zdumiewająca ocena wojny w Ukrainie. "Gdyby Rosja nie zaczęła, zrobiłaby to druga strona"

Jak ocenił Biały Dom szczyt w Teheranie, w którym uczestniczyli przywódcy trzech krajów, pokazał, jak odizolowany stał się rosyjski przywódca. Spotkanie z Erdoganem było od lutego tego roku pierwszą okazją do rozmów z jakimkolwiek przywódcą państwa należącego do NATO, a podróż do Teheranu była jego pierwszą wyprawą poza strefę byłych sowieckich republik od czasu wybuchu wojny w Ukrainie.