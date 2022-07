Wojna w Ukrainie. Zasadzka na Rosjan. Dowódca trafił do niewoli [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 146. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińska armia zorganizowała zasadzkę na rosyjskie wojska we wsi Dementiówka na północ od Charkowa. Rozgromili oddział. W ręce Ukraińców wpadł rosyjski dowódca. To 33-letni Stanislaw Trutnew. Jednocześnie ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN, przekonuje, że "rosyjskie siły skoncentrowane nieopodal Charkowa nie są obecnie wystarczające do tego, by przypuścić kolejny szturm na miasto". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.