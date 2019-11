Wybory prezydenckie 2020. Adam Bodnar o kandydowaniu

Rozwiewam wątpliwości: nie wystartuję w wyborach - powiedział Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich Zaznaczył, że na tę decyzji ma wpływ szereg okoliczności.

- Zawarłem z obywatelami, parlamentarzystami i współpracownikami pewien kontrakt i zamierzam go wypełnić. Kadencja RPO twa pięć lat i kończy się we wrześniu 2020 r - powiedział dr Adam Bodnar na antenie TOK FM. - Najwyższa staranność i najwyższa sumienność wymagają od Rzecznika takiego postępowania - dodał.

Adam Bodnar odniósł się również do aktualnej sytuacji publicznej. Podkreślił, że większość opozycji w Senacie ma "fundamentalne znaczenie dla procedowania ustaw". - Mieliśmy w poprzedniej kadencji przypadki działania w bardzo szybkim tempie. Teraz to się zmieni, więc to dobra informacja dla obywateli - ocenił RPO na antenie TOK FM.