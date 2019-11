Lech Wałęsa krytykuje lidera PSL. "Kosiniak-Kamysz przegrał wszystko"

Zwrot w ocenie działalności prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza przez Lecha Wałęsę. Były prezydent jeszcze niedawno chwalił lidera ludowców, ale teraz nie szczędzi mu gorzkich słów. Wałęsa chwali też Donald Tuska za decyzję ws. wyborów prezydenckich.

Lech Wałęsa (East News, Fot: Wojciech Stróżyk/Reporter)

- Kosiniak u mnie przegrał wszystko! To ja mu rękę podaję, a on mnie w nosa za to?! To "dziękuję" za to! - powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z "Super Expressem", zaznaczając, że lider PSL musi "nabrać doświadczenia nabrać, żeby zmądrzał politycznie".

- Wybieram zatem mniejsze zło, wybieram Kidawę-Błońską, ona byłaby najlepszym prezydentem z tych kandydatów, którzy są. Ma najwięcej doświadczeń, rodzinnych i innych i z tego punktu widzenia byłaby najlepsza - dodał były lider antykomunistycznej opozycji, oceniając kandydatów na prezydenta.

Wskazał też dwie inne osoby, na które mógłby zagłosować, gdyby zainteresowani stanęli do walki z Andrzejem Dudą. To Andrzej Olechowski i Waldemar Pawlak. - Ich widziałbym w roli prezydentów. Z moich obliczeń wynika, że to byliby najlepsi prezydenci - powiedział "SE" Wałęsa.

Wałęsa pochwalił również decyzję Donalda Tuska o rezygnacji z walki o fotel prezydencki.

- Widząc co się dzieje i jakby na niego wszyscy się rzucili, to szkoda jego zdrowia byłoby… Tusk może zrobić więcej w innym miejscu. Kochani rodacy, dla was można zrobić wiele, z wami niewiele… - powiedział były prezydent.

