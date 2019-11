Gorbaczow wieszczy globalną katastrofę. Wałęsa: Trzeba wycofać się z broni jądrowej

Dzień po tym, jak Michaił Gorbaczow przestrzegał świat przed katastrofą spowodowaną która może zostać spowodowana bronią jądrową odwiedził go inny noblista - Lech Wałęsa. - Mamy dziś nowe czasy i trzeba się z tego rozsądnie wycofywać dla dobra naszej przyszłości - zgodził się z Rosjaninem były prezydent.



Marzenie o polskich atomówkach

Jego poglądy na broń atomową nie zawsze były takie same. Według "New York Times", za rządów Wałęsy przedstawiciele władz naciskali na Amerykanów ws. akcesji Polski do NATO używając argumentu, że jeśli do tego nie dojdzie, Polska będzie zmuszona do pozyskania broni atomowej.