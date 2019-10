Wybory parlamentarne 2019. Polityk PO: Schetyna wie, jaką decyzję powinien podjąć

Wybory 2019 znów dały władzę PiS. Mimo niezłego wyniku w Senacie, opozycja musi umieć przyznać się do porażki. - PO czeka dziś rebranding, bo lifting nie wystarczy - komentuje Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PKW poinformowało, że PiS zdobyło poparcie 43,59 proc. głosujących . To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość.

- Skoro lider nie był w stanie zapamiętać swojej szóstki, to jak to ma uczynić wyborca. A na tym został przyłapany - zauważył. Dodał także, że Platformie Obywatelskiej nie wystarczy dziś lifting i "partia potrzebuje rebrandingu".

Bogdan Zdrojewski odniósł się także do pytania o to, czy Grzegorz Schetyna powinien odejść z funkcji szefa partii, skoro opozycja "zdobyła" jednak Senat.

Zdrojewski dodał także, że martwi go osobisty wynik szefa PO we Wrocławiu. - Platforma nie ma już czasu (za wiele go straciliśmy w okresie kampanii do PE) dziś mamy dni, a nie miesiące na reaktywację. Jest to szczególnie ważne przed wyborami prezydenckimi - powiedział.