Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PKW podało, ile mandatów dostanie w Sejmie PiS

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PKW poinformowało, że PiS zdobyło poparcie 43,59 proc. głosujących. To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość. Ugrupowanie to zdobyło dokładnie tyle samo mandatów, co w roku 2015.

PKW podała ostateczne oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PiS ma samodzielną większość w Sejmie - 235 posłów (PAP, Fot: Rafał Guz)

PKW przedstawiło oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wygrało je PiS, które zdobyło 235 mandatów poselskich. Na drugim miejscu z wynikiem 27,40 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Wprowadzi ona do Sejmu 134 posłów.

SLD z wynikiem 12,56 proc. głosów zdobyło 49 mandatów. PSL (8,55 proc.) wprowadzi 30 posłów, Konfederacja (6,81 proc.) - 11 posłów.

Jednego posła będzie mieć też mniejszość niemiecka.

Oficjalnie wyniki wyborów parlamentarnych: rekordowa frekwencja

Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74 proc. Zagłosowało 18 mln 678 tys. 457 Polaków i Polek. - Jest sukces, to najwyższa frekwencja od 30 lat - stwierdził przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz.

Wydano 18 mln 682 tys. 535 kart do głosowania. W wyborach parlamentarnych oddano 207 tys. 747 nieważnych głosów, czyli 1,11 proc. wszystkich oddanych głosów. - To kolejny sukces! - chwalił przewodniczący PKW.

Oficjalne wyniki wyborów 2019: PiS nie zyskał i nie stracił

Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych w 2015 roku PiS zdobyło dokładnie tyle samo mandatów, co teraz - 235. PO zdobyła wówczas 138 mandatów, a PSL - 16.

Ostateczne oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019, podane przez PKW niewiele różnią się także od exit poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu. Sondaż ten, zaprezentowany po zamknięciu lokali wyborczych przedstawiał następujący rozkład głosów:

PiS - 43,6 proc.

KO - 27,4 proc.

Lewica - 11,9 proc.

PSL - 9,6 proc.

Konfederacja - 6,4 proc.

Wyniki wyborów 2019. Kiedy pierwsze posiedzenia parlamentu?

W wyborach 13 października wybraliśmy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe cztery lata. Do głosowania w wyborach uprawnionych było 30 111 281 wyborców. Polacy głosowali w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych było dla osób z niepełnosprawnościami.