WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 1 wyniki wyborów oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Sondaż exit poll IPSOS Wyniki wyborów 2019. Znamy pierwszy sondaż exit poll Ipsos. Zwycięzcą jest PiS. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 exit poll IPSOS (WP.PL) Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Poznaliśmy sondaż exit poll IPSOS. Wyniki exit poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, za tvn24.pl: PiS - 43,6 proc.

KO - 27,4 proc.

Lewica - 11,9 proc.

PSL - 9,6 proc.

Konfederacja - 6,4 proc. Jak wygląda rozkład mandatów? PiS ma ich 239, KO - 130, Lewica - 43, PSL - 34, Konfederacja - 13. WP.PL Podziel się Cztery lata temu wyniki exit poll Ipsos kształtowały się w następujący sposób: PiS uzyskał wtedy 37,7 proc., głosów, Platforma Obywatelska - 23,6 proc., a Kukiz'15 - 8,7 proc. Na czwartym miejscu uplasowała się Nowoczesna z 7,7 proc. poparciem, po niej Zjednoczona Lewica - 7,5 proc. Poza pierwszą piątką znaleźli się: PSL - 5,2 proc., Korwin - 4,9 proc., Razem - 3,9 proc. Wyniki wyborów 2019. Frekwencja Według PKW do godz. 17 frekwencja wyniosła 45,94 proc. 13,6 mln uprawnionych osób zagłosowało. To wynik o 7 pkt. proc. wyższy niż w przypadku poprzednich wyborów na godz. 17. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim - 49,59 proc. Drugie miejsce pod względem osób głosujących na godz. 17 zajęło województwo małopolskie z wynikiem 47,98 proc. Trzecie - województwo pomorskie, gdzie wynik wyniósł 47,26. Najniższa frekwencja wyborcza została odnotowana w województwie opolskim - 39,54 proc. Drugie od końca jest województwo warmińsko-mazurskie - 41,65 proc.. Trzecie miejsca od końca zajęło województwo lubuskie z frekwencją 42,55 proc. Tegoroczna frekwencja według sondażu exit poll wyniosła z kolei 61,1 proc. WP.PL Podziel się Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. Wybory odbywają się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Oficjalne wyniki wyborów w 2015 r.: Poprzednie wybory odbyły się 25 października 2015. Zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu dostały się także: Platforma Obywatelska, Kukiz’15, Nowoczesna i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej. W Senacie mandaty uzyskali PiS, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i czterej kandydaci niezależni. Jak wyglądały ostateczne wyniki poprzednich wyborów parlamentarnych? Według danych PKW głosy rozkładały się tak: PiS zwyciężył, uzyskując 37,58 proc. poparcia, co dało mu 235 mandatów. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska. Na nią wskazało 24,09 proc. wyborców (138 mandatów). Na podium znalazł się Kukiz'15 (8,81 proc. głosów i 42 mandaty). Czwarte miejsce zajęła Nowoczesna (7,6 proc. głosów i 28 mandatów), a piąte Zjednoczona Lewica (7,55 proc.). Na PSL głosowało 5,13 proc. osób (16 mandatów), na Korwina 4,76 proc., a na Razem - 3,62 proc. Ilu Polaków głosowało w 2015 roku? Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 732 398 osób, co stanowiło 82,12 proc. z 37 423 576 mieszkańców kraju. Frekwencja do godz. 12:00 wyniosła 16,47 proc., a do godz. 17:00 – 38,97 proc. Ostateczna frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 50,92 proc, a do Senatu - 50,91 proc. Wybory 2019 Przypomnijmy, że w aktualnych wyborach wybraliśmy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe cztery lata. Według zapowiedzi PKW oficjalne wyniki poznamy we wtorek. Źródło: tvn24.pl/WP Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące