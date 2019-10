Wybory parlamentarne 2019. Donald Tusk milczy. "To autor porażki"

Wybory parlamentarne 2019 za nami, a zdecydowanym zwycięzcą jest PiS. Donald Tusk, który angażował się we wspieranie sił opozycyjnych w Polsce, wciąż nie zabrał głosu ws. wyników.

Wstępne rezultaty są znane już od niedzieli od godz. 21, a były premier RP Donald Tusk wciąż nie odniósł się do wyników wyborów 2019. Przypomnijmy, że Tusk chętnie komentował kampanię wyborczą w Polsce, przestrzegał przed Prawem i Sprawiedliwością i apelował o wspieranie opozycji. Nawet w dniu wyborów (podczas ciszy wyborczej) opublikował w sieci tweeta, którego część internautów interpretowała, jako zaangażowanie w wybory w Polsce.

Od tamtej pory Donald Tusk wciąż nie zabrał głosu. "A to on jest jedyną szansą na prezydenta 2020 dla opozycji" - piszą teraz w sieci internauci.

"Tusk nie ma teraz wyboru i musi, po prostu musi zawalczyć o prezydenturę i dać z siebie wszystko" - stwierdził na Twitetrze prof. Wojciech Sadurski z UW. "Nie będzie to dla niego miłe i nie ma gwarancji sukcesu. Ale jeśli nie on, to kto?" - dodał.