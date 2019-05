Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Ile trwa kadencja posła do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Wtedy Polacy wyłonią nazwiska 51 posłów, którzy będą reprezentować interesy naszego kraju na arenie wspólnoty. Aby dokonać świadomego wyboru, warto wiedzieć, ile trwa kadencja posła do Parlamentu Europejskiego, ile zarabiają eurodeputowani oraz jakie są ich kompetencje.

Ile trwa kadencja posła do Parlamentu Europejskiego?

Od roku 1979 kadencja posła do Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat . Zgodnie z Traktatem Lizbońskim, który wprowadził znaczne reformy w instytucji, jaką jest Unia Europejska, maksymalna liczba posłów zasiadających w Europarlamencie to 751. Polskę reprezentuje 51 polityków.

Europosłowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich w tajnym oraz powszechny głosowaniu. Ordynacja wyborcza nie jest narzucana przez Unię Europejską, czyli pozostaje w rękach poszczególnych krajów. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego są regulowane przez kodeks wyborczy, który wszedł w życie z dniem 5 stycznia 2011 roku.

Należy wspomnieć również o Przewodniczącym PE. Kieruje on całością prac parlamentu, otwiera i zamyka jego obrady, udziela głosu europosłom i ogłasza wyniki głosowania. Kadencja Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wynosi 2,5 roku, a obecnie obowiązki te pełni Włoch Antonio Tajani .

Jakie są kompetencje posła do Parlamentu Europejskiego?

Kompetencje, obowiązki oraz prawa eurodeputowanego określa Statut posła do PE z roku 2005 oraz Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego, który uchwalono 1 stycznia 2012 roku. Dokumenty te stanowią m.in., że w trakcie wykonywania mandatu poseł do Europarlamentu musi działać w interesie publicznym w sposób bezinteresowny, uczciwy i rzetelny.