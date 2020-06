Wybory 2020: Patryk Jaki o kampanii PO. "Daliśmy im szansę na restart"

Patryk Jaki komentował aktywność kandydatów w wyborach prezydenckich 2020. Twierdzi, że "PiS nie stracił inicjatywy, ale ma pewne problemy". - Daliśmy możliwość restartu kampanii Platformie, która była w całkowitej defensywie. To mogłoby się skończyć wyprowadzeniem sztandaru PO po Małgorzacie Kidawie-Błońskiej - mówił polityk na antenie Radia Plus.

Wybory prezydenckie 2020. Patryk Jaki: PO nie chodziło o bezpieczeństwo Polaków

Europoseł PiS twierdzi, że koronawirus w Polsce nie był przyczyną, dla której opozycja nie chciała wyborów prezydenckich 2020 w dniu 10 maja. - W naszym kraju nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną od tamtego czasu. Platforma mówiła, że chodzi im o bezpieczeństwo Polaków, a tak naprawdę chcieli zmienić kandydata. Nawet nie chodziło o to, czy to będzie Rafał Trzaskowski , czy ktokolwiek inny - tłumaczy Jaki.

Polityk odniósł się również do działań Andrzeja Dudy. Zapewniał, że przekazuje swoje uwagi osobom odpowiedzialnym za kampanię głowy państwa. - Trzeba ją teraz przesunąć na elementy związane z wiarygodnością. Mówiłem, że jak Trzaskowski wygra w Warszawie, to wyrzuci swój program do kosza. W głowie mi się nie mieści, że prezydentem Polski może zostać osoba, która pisała rezolucję przeciw własnemu krajowi. Gdzie indziej można coś takiego zobaczyć? - pytał.