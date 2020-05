Zbigniew Boniek wyśmiał strój Patryka Jakiego. Europoseł odpowiedział grafiką

Zbigniew Boniek krytykuje Patryka Jakiego

"Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w telewizji. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało - spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią. Reprezentuje nas Pan w Europie. Proszę pogadać z Kamilem Bortniczukiem lub Janem Kanthakiem. Jak nie, to dam telefon do Grzegorza Krychowiaka. Ukłony" - napisał prezes Boniek