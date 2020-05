"Parament Europejski chce ukarać Polskę". Patryk Jaki przeanalizował raport. "Co to za bzdury?"

Raport PE. Patryk Jaki: "Argumenty podyktowane przez opozycję"

W raporcie jest też mowa o zmianach prawnych dotyczących aborcji czy edukacji seksualnej. - PE nie ma żadnych uprawnień, by zajmować się tymi sprawami. Rząd procedował te ustawy, bo miał taki obowiązek. To projekty obywatelskie - zaznaczył europoseł.

Polsce zarzuca się też, że niemożliwa jest debata kandydatów na prezydenta. - Co to za nowomowa? Co to za bzdury? - komentował Jaki. I dodał: - Aż się wierzyć nie chce, że ludzie w PE takie rzeczy wypisują.