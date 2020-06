Gorąca dyskusja w studiu. Patryk Jaki apeluje: Nie róbcie z nas wariatów

Patryk Jaki: Nie róbcie z nas wariatów

Europoseł Patryk Jaki bronił tych, którzy "chcą walczyć" z "ideologią LGBT". - Nie róbcie z nas wariatów. My nie chcemy walczyć z ludźmi, ale z ideologią LGBT - zaznaczał polityk. - Jest nagonka na ludzi, którzy chcą walczyć z ideologią LGBT. My szanujemy godność każdego człowieka - stwierdził.

Do jego słów odniósł się Adrian Zandberg. - Nie ma żadnego ataku na rodzinę. Równe traktowanie ludzi to nie jest atak - oburzał się. - Polskim rodzinom nie zagrażają geje, tylko bezrobocie. Zagraża kryzys klimatyczny, przez który moje i pana dzieci będą żyć w gorszym świecie niż my. W polskie rodziny uderza to, że trzeba oddać 70 procent pensji, aby wynająć mieszkanie - stwierdził.