Andrzej Duda o LGBT: Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to ideologia

Andrzej Duda podczas swojej wizyty w Brzegu mówił o "ideologii LGBT". - Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia - stwierdził prezydent. Powiedział, że darzy "wszystkich ludzi szacunkiem", ale nie pozwoli na "ideologizację".

W Karcie Rodziny, którą Andrzej Duda zaprezentował kilka dni temu, jeden z punktów mówi o zakazie propagowania "ideologii LGBT". Podczas przemówienia w Brzegu prezydent również poruszył ten wątek. - Usiłuje nam się wmówić, że są to ludzie, a to jest ideologia - powiedział.

Prezydent stwierdził, że w w czasach komunizmu starano się "ideologizować dzieci". - To był bolszewizm. To było ideologizowanie dzieci - oznajmił. - Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm - dodał. - Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez seksualizację w dziecięcym wieku, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego - stwierdził.

Andrzej Duda broni posła Żalka

Prezydent stanął również w obronie posła Jacka Żalka, który za słowa o "ideologii LGBT" został wyproszony ze studia TVN24. - Jak dzisiaj silny jest ten prąd to pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to ideologia - stwierdził Duda.

Powiedział również, że jeżeli ktoś ma "jakiekolwiek wątpliwości, czy to jest ideologia, czy nie", powinien zajrzeć w "karty historii" i zobaczyć, jak budowano na świecie ruch LGBT. - Niech zobaczy, jak wyglądało budowanie tej ideologii i jakie poglądy głosili ci, którzy je budowali. Najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem - oznajmił.

- Mają swoje preferencje i już, uważają, że to ich prywatna sprawa. Ja darzę wszystkich ludzi szacunkiem, ale nie pozwolę na to, żeby ideologizowano ludzi, bo to jest moja odpowiedzialność za dzieci i polską młodzież - kontynuował.

Zobacz też: Bronisław Komorowski: Jarosław Kaczyński nie ma rodziny, a poucza o polityce prorodzinnej

Prezydent mówi o "groźnej ideologii"

- Nie po to pokolenie moich rodziców przez 40 lat walczyło o to, żeby wyrzucić ideologię komunistyczną ze szkół, żeby nie można było prać mózgów młodzieży, żebyśmy teraz godzili się na to, żeby teraz przyszła inna ideologia, jeszcze groźniejsza dla człowieka - przemawiał prezydent

Zdaniem Andrzeja Dudy ta ideologia "pod frazesami szacunku dla człowieka ukrywa głęboką nietolerancję i eliminację wszystkich tych, którzy nie chcą jej ulec". - My mamy nasza tradycję, kulturę, która jest oparta na 1050 przeszło latach historii tworzenia nas jako narodu i budowania Polski jako państwa - stwierdził.