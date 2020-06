Jacek Żalek zaatakował LGBT i wywołał burzę w sieci. "Jest pan zerem"

Wypowiedź Jacka Żalka o LGBT wywołała burzliwą dyskusję. Poseł Porozumienia w piątkowym wydaniu "Faktów po faktach" powiedział o przedstawicielach tej społeczności, że "to nie są ludzie, to ideologia".

Incydent w TVN24. Burza po słowach Jacka Żalka o LGBT

Jacek Żalek uderza w LGBT. Niektórzy stają w obronie posła

- Jacek Żalek powiedział w TVN, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, po czym tępa część Twittera twierdzi, że odmówił gejom, lesbijkom etc. człowieczeństwa... Co oni zrobili z logiką? - napisał Bortniczuk na swoim profilu.

- Poglądy Jacka Żalka są mi wstrętne, ale on jednak nie powiedział, że osoby LGBT to nie ludzie. Powiedział: "LGBT to nie ludzie, to ideologia".