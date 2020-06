Incydent w TVN24. Katarzyna Kolenda-Zaleska komentuje spięcie z Jackiem Żalkiem: nie miałam wyboru

Nie milkną echa incydentu, do jakiego doszło w piątek na antenie TVN24. Poseł Jacek Żalek podczas programu na żywo stwierdził, że "LGBT to nie są ludzie, to ideologia". Sytuację skomentowała już dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska, która przerwała rozmowę z politykiem Porozumienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Incydent w TVN24. Jacek Żalek zaatakował społeczność LGBT (East News)