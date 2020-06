Jacek Żalek wyproszony z programu TVN24. Katarzyna Kolenda-Zaleska straciła cierpliwość

- Jeśli są incydenty, groźby, publiczne szkalowanie, to odpowiedzialny komendant, minister, powinien podjąć taką decyzję, nie tylko wobec pana prezesa - stwierdził Jacek Żalek dodając, że manifestacji pod domem prezesa było kilkaset.

Katarzyna Kolenda-Zaleska ripostowała, że te incydenty były raczej drobne i łącznie miało ich być jedynie siedem. To rozzłościło Żalka, który zarzucił prowadzącej program manipulację. Wywiązała się wówczas nerwowa dyskusja. Poseł uznał, że zadaje pytania, "jakby spadła z kosmosu". Sugerował również, że jest pod wpływem gorącej temperatury. W pewnym momencie został poproszony od odniesienie się do słów Joachima Brudzińskiego, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Jacek Żalek zapytał dziennikarkę, czy wie czym jest LGBT, a potem stwierdził, że "LGBT to nie ludzie, tylko ideologia".