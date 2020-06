Wybory prezydenckie. Polityk PiS o LGBT: Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym

Jego zdaniem, ideologia to co innego, niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci. - To są ludzie. Pogubieni oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia - mówił Czarnek.