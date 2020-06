- Próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to jest ideologia - stwierdził starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas występienia w Brzegu w Opolskiem. Duda powiedział, że darzy "wszystkich ludzi szacunkiem", ale nie pozwoli na to, aby "ideologizowano ludzi".

"Proszę powiedzieć to prosto w oczy rodzicom Dominika z Bieżunia, który powiesił się na sznurówkach czy Wiktora z Warszawy, który rzucił się pod metro. Panie Duda. Kampania się skończy, a krew na rękach pozostanie. Skończmy z tą nienawiścią!" - zaapelował we wpisie na Twitterze Robert Biedroń z Lewicy.

Wybory 2020. Słowa Andrzeja Dudy o LGBT szeroko komentowane. "Wojna ideologiczna"

Krytycznie o słowach Andrzeja Dudy piszą w mediach społecznościowych również dziennikarze. "Andrzej Duda mówi, że LGBT to neobolszewizm: "Próbuje się wmówić,że to ludzie,a to ideologia". PAD porównując "ideologię LGBT", której nie potrafi wskazać, i porównując ją do komunizmu,zaprzecza własnej kampanii z 2015 r." - stwierdził Jacek Nizinkiewicz.