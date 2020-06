Andrzej Duda grzmi w Opolu. "Oni chcą nas cofnąć o pięć lat"

Andrzej Duda zaznaczył, że "wśród tych osób" są osoby "o różnych poglądach". - Powiem otwarcie, mnie nie interesuje to, jakie kto ma preferencje seksualne. To jest jego prywatna sprawa. Ale mnie interesuje to, żeby dzieci w szkole nie były poddawane indoktrynacji seksualnej w wieku bardzo małoletnim, kiedy one mają dosłownie kilka lat, kiedy one są w pierwszych klasach szkoły - powiedział.