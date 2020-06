Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: natychmiastowa dymisja ministra Szumowskiego

Trzaskowski odniósł się również do kontrowersji wokół szefa resortu zdrowia. - Z dnia na dzień otrzymujemy kolejne szokujące informacje. To o czym teraz słyszymy, czyli o respiratorach za olbrzymie pieniądze, o transakcji, która nie doszła do skutki, o tym, że urzędnicy wynoszą z ministerstwa ważne dokumenty - stwierdził kandydat KO w wyborach prezydenckich.