Patryk Jaki: "Jesteśmy świadkami kolejnej wojny cywilizacyjnej"

Patryk Jaki: media rozpętują nagonkę

"Więc rozłóżmy problem na czynniki pierwsze. Termin 'ideologia LGBT' to pochodna 'ideologii gender'. Skoro, jak twierdzi polski mainstream, nie ma takiej ideologii, to czego uczą na całym świecie katedry gender? Uczą o tym, że płeć jest 'uwarunkowana kulturowo'. Jest to oczywistą bzdurą, ponieważ płci nie warunkuje kultura, a biologia. Podział ról mężczyzn i kobiet jest konsekwencją naturalnych różnic biologicznych. Mężczyzna nie może zajść w ciążę, nie może karmić dziecka piersią" - napisał Patryk Jaki w mediach społecznościowych.