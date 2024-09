Wrocław czeka niespokojna noc. Kulminacja wody na Odrze

Rzecznik prasowy i hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski poinformował, że obecnie we Wrocławiu, przy stanie wody wynoszącym 466 cm, przekroczony już został stan alarmowy. Dodał, że kulminacja wyniesie nawet do 550cm i choć będzie to "zdecydowanie mniej niż w roku 97", to taki podwyższony stan wody będzie trwać aż półtorej doby.