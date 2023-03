"Wiosny by już dziś nie było". Biedroń o zjednoczeniu, wyborach i młodych w polityce

- Nie, dlatego że Wiosny by już dzisiaj nie było. Gdybyśmy się nie połączyli w większą formację, to by nas dzisiaj nie było i skończylibyśmy jak Nowoczesna, Kukiz czy Palikot. Wynika to ze struktury finansowania partii politycznych i polaryzacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Widać, co się dzieje z Szymonem Hołownią. Jeżeli on nie podejmie jakiś rozsądnych decyzji, to za chwilę go nie będzie na scenie politycznej. A Wiosna jest. Mamy swoich europosłów, parlamentarzystów, samorządowców, współtworzymy Nową Lewicę. To są decyzje, które liderzy muszą podejmować, biorąc odpowiedzialność za swoją formację. Uważam, że to była najlepsza decyzja, bo dzisiaj wszystko wskazuje na to, że po wygranych wyborach przez opozycję będziemy współrządzić - tłumaczy Biedroń.