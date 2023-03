Co z jedną listą? Tusk o "batach od wyborców"

- Ci z polityków, którzy nie chcą wspólnej listy, chcą tylko być, tylko wejść do Sejmu - jeżeli w najbliższym czasie nie zrozumieją, że trzeba zrobić to natychmiast - to przed wyborami znikną w sondażach i dostaną od wyborców baty. Wtedy zostanie jedna lista - powiedział na spotkaniu w Żywcu lider PO Donald Tusk.