W ośrodku dla migrantów w Wędrzynie wybuchł bunt

W ośrodku w Wędrzynie przebywają aktualnie 604 osoby - Są to sami mężczyźni, z czego 358 osób to obywatele Iraku. Chcą opuścić ośrodek, są niezadowoleni ze swojego pobytu. Te wszystkie osoby chcą dostać się do Niemiec - dodała podporucznik Michalska.