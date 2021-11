Pięć dni po ogłoszeniu zaginięcia 42-letniej Moniki, wyłowiono jej samochód. Teraz znaleziono ciało

Niedługo po zniknięciu kobiety, funkcjonariusze zatrzymali biznesmena z Jaworznika Mariusza P., ostatniego partnera kobiety. To on miał widzieć Monikę jako ostatni. Ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów obciążających, mężczyznę zwolniono po 48h. Aż do początku października, gdy Mariusz P. został ponownie zatrzymany. Wraz z policjantem z Zawiercia usłyszeli zarzuty w sprawie handlu narkotykami. Obaj mężczyźni zostali wówczas aresztowani na trzy miesiące.