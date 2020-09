USA. Amerykańskie wojska w Polsce będą mieć siedzibę w Poznaniu

Obecność żołnierzy wysuniętego stanowiska V korpusu w Polsce wpisuje się w szerszą strategię amerykańskiej armii. To nad Wisłą wojska USA chcą tworzyć rodzaj "centrum zarządzania" dla całego regionu. Pentagon nie potrzebuje dziś w Europie dziesiątek czołgów i ton ciężkiego sprzętu na wypadek zaognienia Zimnej Wojny. Przydają się raczej jednostki lekkie, które szybko można przerzucić na Bliski Wschód .

Komentatorzy spekulują, że Ameryka dąży do całkowitego wycofania stałych baz z Europy. W tę logikę wpisują się działania Donalda Trumpa , który zarządził wycofanie lwiej części US Army z Niemiec. Od tej pory Amerykanie mają bywać w Europie rotacyjnie i raczej na ćwiczeniach. Te mogą być koordynowane właśnie z Poznania.

USA. Dlaczego padło na Poznań?

Wybór stolicy wielkopolski wydaje się oczywisty z dwóch powodów. Po pierwsze, to na poznańskich Jeżycach mieści się od 2019 roku wysunięta placówka dowództwa dywizyjnego, którą przeniesiono do Polski z Niemiec. Po drugie, w położonym w Wielkopolsce Powidzu powstaje skład, w którym trzymany będzie sprzęt na wypadek kryzysu i przerzucenia do Polski większej ilości wojsk. Tam też znajduje się rotacyjna brygada lotnictwa wojsk lądowych.