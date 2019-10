USA. Donald Trump o raporcie Roberta Muellera: największe oszustwo w historii. Będzie śledztwo w sprawie śledztwa

Prezydent USA podał, że prokurator generalny William Barr poprowadzi śledztwo w sprawie dochodzenia specjalnego prokuratora Roberta Muellera ws. ingerowania Rosjan w wybory prezydenckie w USA. Donald Trump nie ma wątpliwości: - Zobaczycie sprawy, w które nikt, by nie uwierzył – powiedział.

- Zostawiam to wszystko prokuratorowi generalnemu i zostawiam to wszystko ludziom, którzy pracują z prokuratorem generalnym, których nie znam. Ale powiem tak: myślę, że zobaczycie sprawy, w które nikt by nie uwierzył. To było największe oszustwo w historii naszego państwa – powiedział Donald Trump.

USA. Śledztwo ws. raportu Roberta Muellera ws. współpracy w Rosją

USA. Raport Muellera nie doprowadził do oskarżenia nikogo

Po przedstawieniu przez Muellera raportu prokuratorowi generalnemu, Donald Trump napisał na Twitterze, że dokument ten jest "totalnym oczyszczeniem go z zarzutów". Mueller podkreślił w odpowiedzi, że "nie jest to to, co stwierdza raport" dodając, że Trump chciał go zwolnić za prowadzenie śledztwa w jego sprawie.