USA. "Oskarżenie prezydenta Trumpa nie było możliwe"

- Oskarżenie prezydenta Donalda Trumpa nie było opcją, którą moje biuro mogłoby rozważyć - stwierdził w środę specprokurator Robert Mueller. To jego pierwsza publiczna wypowiedź po blisko dwóch miesiącach od dostarczenia raportu w tzw. sprawie Russiagate.

O co w tym wszystkim chodzi?

Reakcja Departamentu Sprawiedliwości

Zarówno prokurator generalny W. Barr, jak i jego zastępca Rod Rosenstein doszli do wniosku, że dowody zawarte w raporcie są "niewystarczające" do poparcia tezy o utrudnianiu pracy wymiaru sprawiedliwości przez Trumpa. Gdyby ten zarzut się potwierdził, byłaby to formalna podstawa do impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. "Chociaż raport ten nie stwierdza, że prezydent popełnił przestępstwo, to również nie oczyszcza go z zarzutów" - pisał w liście do kongresmenów Barr.