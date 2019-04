Impeachment dla Trumpa? Elizabeth Warren zagrzewa do działania

Ubiegająca się o prezydenturę senator Elizabeth Warren zaapelowała do Kongresu o wszczęcie procedury impeachmentu przeciwko Donaldowi Trumpowi. To rezultat opublikowanego w czwartek raportu ze śledztwa ws. rosyjskiej ingerencji w wybory.

Odniosła się w ten sposób do raportu z dwuletniego śledztwa prokuratora Roberta Muellera w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory. Śledczy co prawda nie stwierdzili istnienia spisku i współpracy między kampanią Trumpa i agentami Kremla, lecz szczegółowo opisali starania - w większości nieudane - by nawiązać taką współpracę i uzyskać od Rosjan materiały kompromitujące Hillary Clinton.

"Ignorując wielokrotne wysiłki prezydenta by utrudniać śledztwo w jego własne nielojalne zachowanie wyrządzilibyśmy wielkie dla tego kraju i sugerowałoby, że obecny i przyszli prezydenci mieliby wolną rękę, aby nadużywać swojej władzy w podobny sposób" - stwierdziła Warren. "Powaga tego występku wymaga, by pochodzący z wyborów oficjele z obu partii odłożyli na bok polityczne uwarunkowania i dopełnili swojego konstytucyjnego obowiązku. To oznacza, że Izba Reprezentantów powinna wszcząć proces impeachmentu przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych" - podsumowała senator z Massachussetts.

Mimo otwartego apelu Warren, szanse na impeachment dla Trumpa są niewielkie. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się większość polityków opozycji, w tym spikerka Izby Nancy Pelosi. Przemawiają za tym głównie argumenty polityczne: demokraci mają na procesie niewiele do zyskania, lecz dużo do stracenia. Co więcej, usunięcie Trumpa z urzędu wymagałoby zgody co najmniej kilkunastu senatorów z partii Trump. O ile coś takiego było to możliwe w czasach Richarda Nixona, to w dzisiejszej spolaryzowanej Ameryce szanse na to są bliskie zeru.