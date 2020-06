USA. Donald Trump wycofuje wojska z Niemiec. Republikanie z Kongresu piszą list

"Obecność USA w Niemczech to podstawa odstraszania NATO przed rosyjską agresją" - zauważają w liście do Donalda Trumpa republikańscy członkowie komisji spraw zagranicznych. Dokument cytują największe amerykańskie media - CNN oraz FOX News. Politycy przypominają, że administracja Obamy nadzorowała wycofanie tysięcy żołnierzy z Niemiec w 2012 r. - a dwa lata później Rosja zaatakowała Ukrainę i "nielegalnie zaanektowała półwysep Krymski".

"Od tego czasu wycofanie zostało odwrócone, a amerykańska obecność wojskowa w Europie wzrosła, w dużej mierze dzięki wysiłkom pańskiej administracji" - przekonują w liście Republikanie. Członkowie komisji dodają, że decyzja o wycofaniu wojsk z tej części Europy "to nie czas na takie działania", a taki ruch może zaszkodzić bezpieczeństwu USA, a także sprawić, że sojusznicy z NATO zwątpią w "zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kolektywne bezpieczeństwo".

Republikanie z Kongresu przypominają także, że obecność wojskowa w Niemczech służy strategicznym celom USA oraz "umożliwiając amerykańską projekcję siły poza Europę - na Bliski Wschód, Afrykę oraz Azję Południową". Dodatkowo to właśnie w kraju nad Łabą znajduje się centrum medyczne dla żołnierzy wracających z Iraku i Afganistanu.

Decyzja o ograniczeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech spotkała się z krytyką Partii Demokratycznej oraz części parlamentarzystów Partii Republikańskiej. Już wcześniej grupa 22 kongresmenów związanych z GOP w liście do prezydenta napisała, że "taki krok znacząco zaszkodzi amerykańskiemu bezpieczeństwu oraz wzmocni pozycję Rosji naszym kosztem".

Donald Trump - jak informował dziennik "Wall Street Journal" - nakazał Pentagonowi do września wycofać blisko 10 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec (łącznie będzie tam stacjonować 25 tys. wojskowych z U.S. Army). - Waszą rolą nie jest uczestniczenie w niekończących się wojnach z dala od kraju. Ta epoka dobiegła końca - zwrócił się do żołnierzy prezydent USA podczas uroczystości rozdania dyplomów w akademii wojskowej West Point.