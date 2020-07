Wycofanie wojsk USA z Niemiec. Połowa z nich wróci do kraju

Przedstawiciele amerykańskiego resortu obrony przedstawiając plany Pentagonu zapowiedzieli, że Stany Zjednoczone wycofają 12 tys. żołnierzy USA z Niemiec. Około 6,4 tys. z nich trafi z powrotem do kraju. Do innych państw w Europie zostanie przerzuconych ok. 5,4 tys. osób - informuje Associated Press. Cała operacja zajmie lata i będzie kosztować miliardy dolarów.