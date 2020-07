USA. Donald Trump zdecydował. Część żołnierzy z Niemiec trafi do Polski

USA. Donald Trump: Był cyberatak na Rosję

USA. Donald Trump o NATO

W wywiadzie Trump pytany był także o pozycję USA w NATO. Prezydent USA pochwalił się, że udało mu się skłonić część państw do zwiększenia nakładów na cele obronne paktu. - Od sojuszników USA w ramach Paktu Północnoatlantyckiego uzyskałem dodatkowe 140 mld dolarów, które w ciągu trzech lat wzrosną do poziomu 400 mld - podkreśla.

Donald Trump zaznaczył także, że nie chce, by USA opuszczały struktury Paktu Północnoatlantyckiego. - Chcę jednak, by wszyscy uczciwie wnosili swój wkład. Swoją drogą uważam, że te 2 proc. PKB to mało - tłumaczy amerykański prezydent.

USA. Donald Trump potwierdza. Żołnierze z Niemiec trafią do Polski

Poruszono też kwestię wojsk USA, które stacjonują obecnie na terenie Niemiec. - Wojska zostaną wysłane do dwóch lokalizacji, z czego jedna to Polska. Połowę żołnierzy sprowadzę do domu, a drugą połowę do miejsc, które na to zasługują - podkreśla Trump w wywiadzie dla "The Washington Post".