Ukraińców w Polsce czekają zmiany. Rząd ma nowy plan

Rząd wprowadzi częściową odpłatność?

Opłacany z budżetu będzie jedynie pobyt Ukraińców w ośrodkach, które mają podpisane umowy z wojewodą. A to jeszcze nie koniec. - Zastanawiamy się nad kwestiami częściowej odpłatności, bo powstał problem, że to, co należy się obywatelowi Ukrainy w ramach specustawy, a obywatelowi polskiemu nie, jest równoważny. Musimy to wyważyć - uważa prof. Duszczyk.