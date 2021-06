WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Patryk Słowik i inni ( 1 ) TYLKO W WP. Oto majątek prezesa TVP Ponad cztery miliony złotych to wartość majątku Jacka Kurskiego, ulokowanego w samych nieruchomościach. Prezes Telewizji Polskiej w trzech ostatnich latach kupił dom za 1,5 mln zł oraz działkę za 740 tys. zł. Ponadto jest właścicielem domu w Gdańsku, współwłaścicielem leśniczówki oraz 17-hektarowych gruntów pod Malborkiem. Szymon Jadczak, Patryk Słowik, Wirtualna Polska. Jacek Kurski nie publikuje oświadczeń majątkowych. Zdaniem ekspertów Wirtualna Polska ma jednak prawo pokazać majątek człowieka zarządzającego państwową telewizją oraz dysponującego miliardami złotych publicznych pieniędzy. - Ujawnienie majątku prezesa TVP jest dopuszczalne, bowiem stoi on na czele telewizji publicznej, finansowanej ze środków publicznych. Ponadto prezes TVP jest osobą publiczną, a co się z tym wiąże, w mniejszym stopniu chroni go prawo do prywatności. W związku z tym sam fakt, że składane przez niego oświadczenie nie jest upubliczniane, nie przekreśla możliwości wskazania przez dziennikarzy składników majątku – podkreśla dr hab. Joanna Juchniewicz, konstytucjonalistka z UWM. - Trudno byłoby uznać, że Jacek Kurski jest jedynie prezesem jednej z wielu spółek akcyjnych. Bycie prezesem telewizji publicznej to pełnienie specjalnej roli w państwie. Bez wątpienia Jacek Kurski pełni dziś szczególną funkcję w Polsce. I jak najbardziej można uznać prezesa TVP za osobę publiczną, która musi się liczyć z większym ograniczeniem prywatności. Ujawnienie majątku prezesa TVP może realizować ważny interes publiczny. Obywatele mają prawo wiedzieć, kto zarządza publicznymi mediami i jak wykonywanie takiej funkcji przekłada się na majątek tej osoby. Ujawnianie majątków pełni też funkcję antykorupcyjną. Nie bez powodu przecież ustawodawca wymaga, by majątek szeregu pracujących na rzecz państwa osób był publicznie jawny - wtóruje Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. "Ta formacja się sypie". Leszek Miller nie ma wątpliwości Informacje o zarobkach Jacka Kurskiego można znaleźć w sprawozdaniach składanych przez TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak informował branżowy serwis Wirtualnemedia.pl, Kurski zarobił w 2016 r. 304 tys. zł, w 2017 r. 333 tys. zł, z kolei w latach 2018 i 2019 publiczny nadawca podawał zarobki wszystkich członków zarządu łącznie - wyniosły one odpowiednio 2,18 mln zł i 811,8 tys. zł. Z kolei w lutym tego roku poseł Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska) informował, że z przesłanej przez TVP w odpowiedzi na jego pytania o zarobki Jacka Kurskiego wiadomości wynika, że prezes publicznej telewizji zarobił w latach 2016 - 2020 ponad 2,7 mln zł. W tekście opieramy się na danych z ogólnodostępnego i prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestru Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Dla jasności: pokazujemy więc tylko majątek zgromadzony w nieruchomościach. Nie jesteśmy w stanie wskazać na przykład tego, ile prezes TVP ma pieniędzy na rachunku bankowym. Bardzo znana leśniczówka Najbardziej znanym elementem majątku Jacka Kurskiego jest leśniczówka Danielówka pod Sztumem na Pomorzu. Pięknie położona - w środku lasu, dokładnie 126,5 metra od brzegu jeziora. Kulisy jej zakupu opisywała w 2005 r. "Gazeta Wyborcza". Jak pisali wówczas Marek Sterlingow i Marek Wąs, za czasów PRL leśniczówka była letnią siedzibą pierwszych sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR z Elbląga. W 1999 r. Jacek Kurski pojawił się w tam jako wicemarszałek sejmiku województwa pomorskiego. “Typowa gospodarska wizyta, nie pamiętam już, czego dotyczyła, rozmowa zeszła jakoś na temat leśniczówek. No i wójt zawiózł mnie do Danielówki. Pustka, jezioro otoczone lasem, domek z pruskiego muru. Od razu zakochałem się w tym miejscu” - wspominał w rozmowie z "Wyborczą" Kurski. W 1999 r. Jacek Kurski podpisał umowę najmu. Od razu zaczął też remont budynku, a w 2004 r. wykupił lokal od Lasów Państwowych za 20 tys zł. Z księgi wieczystej dowiadujemy się, że do transakcji doszło 29 kwietnia 2004 roku, a lokal mieszkalny o wielkości 214 metrów kw. (2 pokoje i łazienka na parterze oraz 3 pokoje i łazienka na poddaszu, do tego strych o powierzchni 15.77 m kw. i pomieszczenie gospodarcze o wielkości 73 m kw.) Jacek Kurski kupił wspólnie z ówczesną żoną Moniką. Kurscy nie byli sami w Danielówce - nieruchomość podzielono na trzy lokale. Dzielili leśniczówkę z nauczycielem z Gdańska oraz synem robotnika leśnego, który mieszkał tam przed laty. Skład właścicielski zmienił się 24 lutego 2014 r. - po rozwodzie i podziale majątku Monika Kurska przestała być współwłaścicielką Danielówki. Od tego dnia Kurski figuruje sam jako właściciel w księdze wieczystej. Ile dziś jest warta leśniczówka prezesa TVP? W 2005 r. w oświadczeniu majątkowym cytowanym przez "Gazetę Wyborczą" Kurski wycenił ją na 280 tys. zł. O aktualną wycenę poprosiliśmy ekspertów z serwisu Urban.one.wp.pl, przeprowadzających wyceny w oparciu o informację z ponad 4 mln aktów notarialnych. “Lokal mieszkalny wydzielony z budynku jednorodzinnego. Budynek w atrakcyjnej turystycznie okolicy, na obszarze parku krajobrazowego. Wartość wydzielonego lokalu pomiędzy 480 000 a 600 000 zł” - czytamy w raporcie. Nieopodal, bo trzy kilometry w linii prostej od Danielówki Jacek Kurski ma jeszcze ⅙ udziału w 17,8 hektara gruntów ornych, właścicielami reszty nieruchomości są inne osoby. Wartość gruntu? “Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc należy uznać, że działki są działkami rolnymi (na co wskazują zdjęcia satelitarne). Mają wartość pomiędzy 500 000 a 650 000 zł” - oceniają eksperci z serwisu Urban.one.wp.pl. Zatem udziały Jacka Kurskiego możemy wycenić na kwotę pomiędzy 83 a 108 tys. zł. Kolejna piękna okolica Następną nieruchomość należącą do prezesa TVP znajdujemy w Gdańsku - w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie nazywanej Moreną od nazwy spółdzielni mieszkaniowej w tej dzielnicy, a przede wszystkim ze względu na rozciągające się tu morenowe wzgórza. - Przyjemna i cicha okolica - mówią jej mieszkańcy. Dom Jacka Kurskiego stoi na jednym ze wzgórz, dzięki czemu z okien można podziwiać panoramę Gdańska. Dom ma 230 mkw., do tego działka 278 mkw. W latach 2014-2017 była tam zarejestrowana działalność gospodarcza syna Jacka Kurskiego. Charakter działalności - “sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki”. W internecie można znaleźć też informację o hostelu, który działał pod tym adresem. Ale jego strona jest nieaktywna, a podany numer telefonu zablokowano. Dom w Pieckach-Migowie należał do Moniki i Jacka Kurskich. Kupili go w 2006 roku, ale w 2014, po rozwodzie i podziale majątku, przypadł on w całości Jackowi Kurskiemu. “Działka o powierzchni 278 mkw. zabudowana domem mieszkalnym o powierzchni 230 mkw. Dom w zabudowie szeregowej, cztery kondygnacje. Wartość pomiędzy 950 000 a 1 200 000 zł” - wyliczają eksperci Urban.one.wp.pl. Zakupy z obecną żoną Odkąd Jacek Kurski został prezesem TVP, na stałe przeniósł się z rodzinnego Gdańska do Warszawy. W 2016 r. zaszły też zmiany w jego życiu prywatnym - wtedy zaczął spotykać się z Joanną Klimek - wówczas dyrektor programową TVP. W lipcu 2020 r. para wzięła ślub kościelny w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Według informacji Wirtualnej Polski, to właśnie Joanna Kurska (wcześniej Klimek) stoi za kolejnymi zakupami nieruchomości, których dokonał Jacek Kurski. Państwo Kurscy upodobali sobie warszawską dzielnicę Wesoła. To spokojna willowa okolica, obok której rozciągają się lasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, z najcenniejszym przyrodniczo, prawie 20-hektarowym rezerwatem “Bagno Jacka”. - Pani Joanna jechała przez okolicę, zobaczyła na płocie baner “na sprzedaż” i ot cała historia - opowiada WP.pl osoba znająca okoliczności zakupu przez Jacka Kurskiego posiadłości w Wesołej. Ale historia jest ciekawa, bo ciekawy jest dom, który kupił i w którym obecnie mieszka prezes TVP. Dom zbudował i mieszkał w nim Zdzisław Ambroziak. Legendarny siatkarz i nie mniej sławny dziennikarz sportowy. Trzykrotny mistrz Polski, rozegrał 220 meczów w kadrze narodowej. Po zakończeniu kariery komentował mecze siatkarskie i tenisowe. Do tego pisał błyskotliwe felietony. Nazywany łagodnym olbrzymem - z jednej strony budził respekt potężnym wzrostem i tubalnym głosem, z drugiej uwodził rozmówców erudycją i poczuciem humoru. Zmarł nagle w 2004 roku. Dom w Wesołej został zbudowany specjalnie dla niego. Prace ukończono w 2000 roku. Całość jest murowana, ale dach z drewna budowała ekipa ściągnięta z Podhala. Wszystko wymierzone pod Zdzisława Ambroziaka - byłego siatkarza mierzącego dokładnie 201 centymetrów. Działka o wielkości 1244 mkw., do tego dom dwukondygnacyjny o wielkości 240 mkw. W pewnym momencie wdowa po siatkarzu wystawiła nieruchomość na sprzedaż. W 2018 r. zgłosili się Kurscy. 5 czerwca 2018 r. podpisano umowę kupna nieruchomości. Z danych zebranych przez serwis Cenatorium wiemy, że dom kupił sam Jacek Kurski za 1,5 mln zł. Informacje umieszczone w księdze wieczystej wskazują, że prezes TVP posiłkował się kredytem hipotecznym. Wkrótce po zakupie lokum zostało poddane gruntownemu remontowi. Dwa lata później na sprzedaż została wystawiona działka sąsiadująca z nową posiadłością prezesa TVP. Cena wywoławcza 790 tys. “Kameralna i cicha okolica. Wyjątkowe miejsce na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego, jak również pod budowę budynku w zabudowie bliźniaczej” - zachwalał sprzedawca. I na tę działkę też skusili się państwo Kurscy. Tym razem kupili ją już wspólnie. Transakcję sfinalizowano 3 listopada 2020 r., opiewała na 740 tys. zł. Jak do tej pory na działce niewiele się dzieje. Sąsiedzi wspominają jedynie, że gdy Jacek Kurski otrzymał ochronę Służby Ochrony Państwa, to na pustej działce stał samochód, w którym czatowali ochroniarze. Łącznie Jacek Kurski jest więc właścicielem dwóch domów (w Gdańsku i w Warszawie), leśniczówki, współwłaścicielem 17,8 hektarów ziemi oraz współwłaścicielem działki w Warszawie. Łączna wartość nieruchomości, które należą do prezesa TVP, to ponad 4 miliony złotych. Poprosiliśmy Telewizję Polską o ujawnienie zarobków oraz oświadczeń majątkowych członków zarządu TVP SA od 2016 roku. W kwestii zarobków anonimowy pracownik Centrum Informacji TVP SA odesłał nas do omawianych powyżej sprawozdań finansowych spółki. Z kolei w kwestii ujawnienia oświadczeń majątkowych firma zasłoniła się tajemnicą. Jacek Kurski jest prezesem TVP SA od 8 stycznia 2016 roku. Z drobną przerwą - pomiędzy marcem a sierpniem 2020 r. - gdyż jego dymisja była warunkiem podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o rekompensacie abonamentowej dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W czasie prezesury Kurskiego TVP otrzymała ponad 7,5 mld zł publicznych środków (tak podaje serwis Rejestr.io, zbierający dane udostępniane w Krajowym Rejestrze Sądowym). Ponad siedem miliardów złotych to wypłaty z tytułu rekompensaty za utracone wpływy z nieuiszczanego abonamentu RTV. Przed objęciem fotela prezesa TVP Kurski był wiceministrem kultury w rządzie Beaty Szydło, wcześniej zaś m.in. posłem i europosłem. Jacek Kurski nie odpowiedział na naszą prośbę o skomentowanie swojego majątku. Szymon Jadczak szymon.jadczak@grupawp.pl Patryk Słowik patryk.slowik@grupawp.pl