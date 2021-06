Znany lekarz punktuje premiera. List otwarty ws. wariantu Delta

O pracach specjalnego zespołu do spraw wariantu Delta premier poinformował na Facebooku. "Niestety, kolejny wariant COVID-19, nazwany Delta, rozprzestrzenia się po świecie. Według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany. Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki" - czytamy we wpisie. "Dziś w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie specjalnego zespołu ds. wirusa Delta. Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie" - dodał.