Ordo Iuris przegrywa w TSUE. Chodzi o rezolucję PE ws. aborcji w Polsce

W treści dokumentu europosłowie stwierdzili, ze decyzja Trybunału Konstytucyjnego powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet. "Ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji" - czytamy w uzasadnieniu zawartym w rezolucji.