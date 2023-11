TVP podjęła decyzję w sprawie "Sylwestra Marzeń". Jest reakcja górali

- Branża podchodzi do "Sylwestra Marzeń" ambiwalentnie. Zarówno gdyby się okazało, że go nie będzie, to miejsca noclegowe by się wyprzedały. Może mniej zadowoleni będą przedsiębiorcy gastronomiczni, którzy realizują imprezy zamknięte, biletowane. Ale tu też jest duże zainteresowanie. Zakopane w sylwestra "pęka w szwach", nie wszyscy chcą brać udział w dużej masowej imprezie - mówi.