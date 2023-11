Zamieszanie wokół "Sylwestra Marzeń". "Przesądziła Szydło"

Jak pisze Onet, umowa z podpisem prezesa TVP w sprawie organizacji koncertu wpłynęła do zakopiańskiego urzędu miasta około godz. 16 we wtorek. Burmistrz Leszek Dorula ma ją podpisać z prezesem Telewizji Polskiej Mateuszem Matuszkiewiczem później - w błysku fleszy. Jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia formalna, ponieważ przygotowania do koncertu ruszyły już we wtorek wieczorem.