Zapadła cisza. "Kultura oscypka przegrała" w Zakopanem

Górale jednak wymieniają też, dlaczego nie głosowali na PiS. - Oni nie dają żyć przedsiębiorcom. Za ZUS musiałem zapłacić 2 tysiące złotych, a jak chciałem do lekarza, to kazali czekać do następnego roku. Poszedłem prywatnie. Mam nadzieję, że to się skończy i zmieni. Że nie będzie już tej drugiej Białorusi, którą nam chciał urządzić Kaczyński. Kultura oscypka przegrała - podsumowuje Józef Galica.