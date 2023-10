PiS traci w swoich słynnych bastionach. "To pokolenie wymiera, a ja mam ich dość"

- To pokolenie zaczyna odchodzić, wymiera po prostu. Natomiast młodzi ludzie przejrzeli na oczy, czytają internet. I tak uważam, że to duża zmiana, bo u nas wszyscy po kolei zostali właściwie kupieni. Darmowymi lekami, 500 plus i tak dalej. W mojej branży PiS też robił dobrze, ale nie dałem im szansy. Mam dość - komentuje wynik wyborów. Podkreśla, że lokalni rolnicy to właściwie przedsiębiorcy. Ze względu na problemy z ukraińskim zbożem postanowili głosować na Konfederację.